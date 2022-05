Gemeente puzzelt nog met geschikte plekken voor skaeve huse

Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem. De in Woubrugge aangedragen plek blijkt ongeschikt te zijn voor dit doel. De gemeente kijkt nu nog naar Leimuiden en Nieuwe Wetering.

Erg gevoelig

De genoemde drie plekken zijn onderzocht na een oproep van de gemeente. In twee gevallen gaat het om inwoners die zelf een terrein beschikbaar hebben voor deze skaeve huse. Het derde terrein is van de gemeente.

Nu Woubrugge niet geschikt is, studeert de gemeente verder op de opties Leimuiden en Nieuwe Wetering. In beide gevallen ligt het idee erg gevoelig. In Leimuiden is wel begrip voor de opgave, maar zijn bewoners bezorgd of het allemaal haalbaar is en tot twee woonunits beperkt blijft.