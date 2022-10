Gemeenten luiden noodklok over dreigende faillissementen tuinbouwers: ‘Voor iedereen een ramp’

Auto rijdt vol gas de Gouwe in, buurman redt duo met reddings­boei: ‘Ik hoorde om hulp roepen uit het water’

Een oorverdovende klap, gevolgd door een plons. Bewoners van de Gouwsluisseweg in Alphen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opgeschrokken van een auto die met harde snelheid in de Gouwe reed. ,,Ik hoorde mensen om hulp roepen vanuit het water.”

16 oktober