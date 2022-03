Gemist? Dit is het belangrijkste nieuws van dinsdag 8 maart

‘Poolse bende’ investeerde volgens justitie 12,7 miljoen in smokkel van honderden kilo’s drugs in vrachtwagenbanden

Een ‘Poolse bende’ die vanuit het Groene Hart vele honderden kilo’s drugs in vrachtwagenbanden de grens over zou hebben gesmokkeld. Op de eerste dag van het megaproces tegen de 14 verdachten klonken vooral twee woorden. ‘Nee’ en ‘zwijgen’. Lees meer!

Man (27) overleden aan verwondingen van schietpartij bij high-class feest in Vinkeveen

Een van de verdachten van de schietpartij in Vinkeveen afgelopen weekend is maandag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 27-jarige man. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Lees meer!

Philippe Geubels verschoonde luiers en waste patiënten in ziekenhuis: ‘Pijn in mijn rug gekregen’

Humor is het beste medicijn, luidt het gezegde, en Vlaming Philippe Geubels heeft met zijn vaak droge grappen menig patiënt in het ziekenhuis in Gouda aan het lachen gekregen tijdens de opnamen van het realityprogramma ‘BN’ers in het ziekenhuis: Leren van de helden’. Lees meer!

Frits (65) beloont ‘engelen’ die hem uit het ijskoude water redden: ‘Ik dacht: het is voor mij klaar’

De 65-jarige Frits Schaap reed eind januari met zijn fiets op Veldwijk in Woerden onfortuinlijk de sloot in. Dankzij de hulp van vier leerlingen van het Minkema College overleefde hij het ijskoude water. Dinsdagochtend bedankte hij zijn vier redders. Lees meer!

Deze mensen maakten zélf een plan om van het gas af te gaan (en een vette spaarrekening heb je niet nodig)

De een roept dat we snel kerncentrales moeten bouwen. De ander vindt juist windmolens onmisbaar. Maar help, kan ik als argeloze burger dan niets zélf doen om het aardgas vaarwel te zeggen? Wel degelijk, zeggen ze in Kaag en Braassem. Lees meer!

Gaan we straks betalen per afvalzak? Dit is hoe de politiek in Alphen erover denkt

Gaan we in Alphen straks dan toch betalen per afvalzak? De meningen lopen flink uiteen in de politiek, zo blijkt als je de verkiezingsprogramma’s erop naslaat. Lees meer!

Zelf afval blijven scheiden? Of toch over op nascheiding? Dit is hoe partijen Gouda schoner willen maken

Goed scheiden en minder betalen: een rommeltje met afval in Gouda of ‘een enorme winst voor het milieu’? ‘Afval scheiden loont’ moet volgens zeker drie politieke partijen bij het grofvuil. Lees meer!

Als kind iets gejat uit de winkel? Zo ontwikkelt je brein en je gedrag: ‘Het is complex’

Ilse van de Groep onderzoekt hoe het sociale gedrag en het brein van kinderen die op jonge leeftijd een delict hebben gepleegd zich op latere leeftijd ontwikkelt. Hoe je over jezelf denkt en wat anderen van je vinden blijkt daarin een belangrijke rol te spelen. Lees meer!

