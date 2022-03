Gemist? Dit is het belangrijkste nieuws van maandag 7 maart

Auto botst met grote snelheid tegen vrachtwagen; traumahelikopter richting ongeval en weg afgesloten

Een auto op Blokland in Nieuwveen is rond half vier vanmiddag met grote snelheid tegen een vrachtwagen gebotst. De automobilist raakte daarbij gewond. De weg is in beide richtingen afgesloten. Lees hier meer!

Je fiets mee in de trein? Dat gaat vanaf vandaag niet meer zo makkelijk: ‘Ik vind het een gedoe’

Reizigers die hun fiets willen meenemen in de trein, moeten daar vanaf vandaag voor reserveren. Op het traject tussen Gouda en Alphen is de NS begonnen met een nieuwe test. Niet iedereen is even enthousiast. Lees hier meer!

Peter is seksdokter: ‘Stellen lopen vaak jaren met problemen rond’

Een jonge vrouw die pijn had tijdens het vrijen was voor Peter Leusink beslissend om seksuoloog te worden. Jaren later promoveerde hij zelfs op de vulva. De huisarts geeft landelijk adviezen over seksuele gezondheid. Lees hier meer!

Iedereen lijkt massaal over te stappen op elektrische auto’s en zonnepanelen: ‘Komt door oorlog Oekraïne’

Nu de de prijzen van gas en benzine in rap tempo verder stijgen, zien consumenten om naar alternatieven. En dat merken verkopers daarvan. ,,De belangstelling voor elektrisch rijden was al groeiende, maar de stijgende brandstofprijzen hebben nog een boost gegeven”, zegt Otto van der Kraan van Het Motorhuis in Gouda. Lees hier meer!

Oekraïense vluchtelingen opvangen? Bij dit Landalpark zijn ze welkom

Mocht het nodig zijn, dan kunnen vluchtelingen uit Oekraïne ook worden opgevangen in het Landal-vakantiepark aan de Reeuwijkse Plassen. Dat meldt parkmanager Arjan van Esveld. Lees hier meer!

High-class feest loopt totáál uit de hand met schietpartij: nog 6 verdachten vast

De zes verdachten, die zijn aangehouden in verband met de schietpartij zondagochtend bij een hotel in Vinkeveen, zitten nog vast. Bij de schietpartij raakten meerdere mensen gewond. Lees hier meer!

Hockeyers doen hun sport eenmalig vanuit rolstoel: ‘Om alles onder controle te krijgen is niet makkelijk’

De blaren op hun handen namen ze voor lief. De hockeymannen en -vrouwen van Woerden genoten zaterdag van een clinic rolstoelhockey. Ze namen het op tegen de ervaringsdeskundigen van Bredius Rollers. Lees hier meer!

Bekijk hieronder de beste video’s uit het Groene Hart!

