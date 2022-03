Gemist? Dit is het belangrijkste nieuws van vrijdag 11 maart

Kind aangereden op zebrapad

Een drama op de Reigerstraat vanmiddag in Gouda. Een kind probeerde via het zebrapad over te steken, maar werd daarbij aangereden. Lees hier meer!

Net gevlucht uit Oekraïne, nu al lekker aan het werk: Misha (17) aan de slag als kok

Ze hebben de ruimte, een lege zolder met slaapplekken en konden het niet over hun hart krijgen niets te doen: Johan en Els uit Gouda stellen hun huis open voor Oekraïense vluchtelingen. Eén van hen, de 17-jarige Misha, heeft nu al een baantje in een restaurant. Lees hier meer!

Lekker! In de moestuin van het beste groenterestaurant van Nederland kun je zélf oogsten

Nog even geduld dan staat de moestuin van restaurant De Dyck weer vol met lokaal voedsel dat met liefde en aandacht is verbouwd. Dit jaar niet alleen voor het restaurant, maar ook voor vijftig huishoudens. Zij kunnen straks zelf hun groenten oogsten. Lees hier meer!

De raad in? Dit gaan de volksvertegenwoordigers straks verdienen in het Groene Hart

Wie straks de gemeenteraad in gaat, krijgt een flink hogere vergoeding dan vier jaar geleden. Overal in het Groene Hart gaan volksvertegenwoordigers er financieel op vooruit. Lees hier meer!

Oorlog Oekraïne rijt oude wonden open bij veteranen: ‘Als ik alles kijk, hou ik het niet vol’

Bij veteranencentrum De Oude Stomp in Alphen komen oud-militairen samen. De een om zijn hart te luchten, de ander wil liever alleen ‘een bakkie doen’. Eén ding hebben ze gemeen: de oorlog in Oekraïne rijt oude wonden open. Lees hier meer!

Vier duels in veertien dagen? ‘Alsof we in de Champions League en KNVB-beker spelen’

Verschillende ploegen zullen in de komende periode zware programma’s moeten afwerken. Uitgestelde wedstrijden zorgen voor een overvol programma waarbij ploegen vier wedstrijden in veertien dagen moeten voetballen. Dat ondervinden onder andere VV Kamerik, Alphia en Sportief. Lees hier meer!

In Tessa’s tuin komt de eerste microwoning van Nederland: ‘Als ik iemand kan helpen, waarom niet?’

Al eens gedacht aan een microwoning in je achtertuin? Ondernemer Matthijs Rolleman denkt dat met de huisjes van slechts 20 vierkante meter het woningprobleem in Nederland wordt getackeld. En het eerste kan straks zomaar in Gouda staan. Lees hier meer!

Oeps! ChristenUnie wil punt maken over prostitutie, maar doet dat onbedoeld met foto seksspeeltje

Foutje, bedankt. De ChristenUnie in Gouda wilde een punt maken over de uitwassen rond prostitutie. Maar deed dat per ongeluk met de foto van een seksspeeltje. Lees hier meer!

Oudewater en Woerden vangen 200 vluchtelingen op

Woerden en Oudewater gaan zich net als omliggende gemeentes inzetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op drie verschillende locaties hopen zij tweehonderd Oekraïners op te vangen. Lees hier meer!

