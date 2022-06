‘Gevaar op de weg’ Shakti S. schuldig aan ongeluk dat leven kostte van vriendin Laura (19) na avond feesten

Hij krijgt 48 dagen cel, 240 uur werkstraf (waarvan 60 uur voorwaardelijk) en een rijontzegging van drie jaar opgelegd. De celstraf zat hij al in voorarrest uit. Ook moet de Rotterdammer een verplichte gedragsbehandeling ondergaan.

De twee zaten op 21 december 2019 rond half vier ‘s nachts in de auto, na een bezoek aan een salsafeest in Amsterdam op weg naar Den Haag om daar verder te dansen. S. reed, ondanks eerdere forse snelheidsovertredingen dat jaar, minstens 145 kilometer per uur, waar hooguit 130 was toegestaan.

Bij het inhalen kwam hij deels in een berm terecht, waarna hij de macht over het stuur verloor en op een betonnen pilaar klapte bij Rijpwetering. De auto vloog in brand. De jonge vrouw kon toen niet worden gered. De Rotterdamse bestuurder wél.

‘Wegpiraat’

,,De verdachte heeft met zijn rijgedrag een onomkeerbaar verlies teweeggebracht en zeer groot leed toegebracht aan de nabestaanden’’, aldus de rechters.

Het OM eiste onder meer een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan een maand voorwaardelijk. Die had S., die geen drank of drugs had gebruikt, zelfs een heuse wegpiraat genoemd. Hij zou sinds 2016 meer dan veertig verkeersovertredingen hebben begaan, van te hard rijden tot door rood rijden en ander asociaal verkeersgedrag.

De verdediging hield het op een noodlottig ongeval waar de verdachte in strafrechtelijke zin geen blaam trof, maar daar dacht de rechtbank dus anders over.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.