‘Gevaar op de weg’ Shakti S. veroordeeld voor schuld aan verkeersdood van zijn 19-jarige vriendin Laura

De twee zaten op 21 december 2019 rond half vier 's nachts in de auto, na een bezoek aan een salsafeest in Amsterdam op weg naar Den Haag om daar verder te dansen. S. reed, ondanks eerdere forse snelheidsovertredingen dat jaar, minstens 145 kilometer per uur, waar hooguit 130 was toegestaan. Bij het inhalen kwam hij deels in een berm terecht, waarna hij de macht over het stuur verloor en op een betonnen pilaar klapte bij Rijpwetering. De auto vloog in brand. De jonge vrouw kon toen niet worden gered. De Rotterdamse bestuurder wél.