Gevangene in rolstoel probeert te ontsnappen na ziekenhuisbezoek

Groene Hart in 1992 In de Bloemencen­tra­le van Albert Heijn was het altijd gezellig

Vanzelfsprekend had Peter van Dam twee weken geleden direct in de smiezen dat het bij de raadplaat ging om de Bloemen- en Plantencentrale van Albert Heijn in Woerden. Vanaf 1980 tot aan de sluiting in 1998 bevoorraadde de grootgrutter van hieruit wel 200 supermarkten met fleurige ruikers en groene planten. Van Dam werkte er twaalf jaar. ,,Het was er altijd gezellig.’’

17 december