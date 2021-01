Gewichten? Jopie (80) had jarenlang twee op scherp staande granaten in vensterbank liggen

Bewoners Hooge Burch en Ursula krijgen al snel coronavac­cin

13 januari Zo’n 400 mensen met verstandelijke beperking die wonen op landgoed Hooge Burch in Zwammerdam krijgen begin volgende week het Pfizer-vaccin tegen het coronavirus. Hetzelfde aantal wordt geprikt op Ursula in Nieuwveen en Craeyenburch in Nootdorp.