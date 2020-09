Gewonde bij schietpartij in Boskoop, verdachte(n) nog op de vlucht

Inwoners Kaag en Braassem krijgen voortaan vragen­lijst na inspraak­tra­ject: ‘Bent u tevreden?’

26 september Kaag en Braassem gaat inwoners na afloop vragen of ze tevreden zijn over de manier waarop ze betrokken zijn bij voorstellen van de gemeente. Dat is de uitkomst van een felle discussie deze week in de gemeenteraad.