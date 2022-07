Gezellig je buren leren kennen op de Buurtcamping: ‘Vanavond naar het kampvuur en morgen naar de bingo’

Zaterdagochtend is de pop-up camping nog in rust. Sanne Burggraaf (33) zit voor haar tent, met haar mascararoller. Even de wimpers aanzetten, want simple life is leuk, maar helemaal zonder make-up? Ze kampeert met kinderen Nova (9) en Jax (6). Naast haar de tent van Laura Witteman (31), samen met Bjint (5) en Siebe (7). Man Geert is nog bij de ontbijttent.