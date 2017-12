Gezin ontsnapt aan ramp na toevallige ontdekking koolmonoxide-lekkage

Geldboete voor jonge bestuurder na ongeval

19 december De 19-jarige autobestuurder die vorig jaar december met zijn Peugeot op de Westkanaalweg in Ter Aar tegen een boom knalde en in de sloot belandde, is veroordeeld tot een geldboete van 1000 euro. De inwoner van Koudekerk mag bovendien drie maanden niet achter het stuur kruipen.