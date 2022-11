GGD heeft tekort aan reizigersvaccins

De gezondheidsdienst zegt dat dit komt door een toegenomen vraag om reizigersvaccins en een vertraging in het productieproces van deze vaccins. De fabrikant verwacht dat het probleem in januari opgelost is. Als iemand op korte termijn een vaccinatie nodig heeft tegen hepatitis A en/of B, dan kijkt de reizigersadviseur van de GGD of de vaccinatie op dit moment nodig is of kan wachten.