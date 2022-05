Gilles onderzoekt de unieke bodem in het Groene Hart: ‘Bodemdaling zorgt voor risico van opbarsting’

Uw vakgebied in maximaal honderd woorden?

,,Mijn vakgebied is een combinatie van fysische geografie en geologie, toegepast op veengebieden wereldwijd. Bij de fysische geografie onderzoeken we de ontwikkeling van het landschap van de veengebieden. Bij geologie onderzoeken we het ontstaan en de samenstelling van de ondergrond: waar zit klei, waar zand, waar water en waarom daar? Mijn specialisatie daarbinnen is de bodemdaling.’’