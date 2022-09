Gras soms echt groener aan de overkant; bouwvergunning buurgemeente kan zomaar helft goedkoper zijn

Bouwen of verbouwen? In deze gemeente betaal je het meest voor je vergunning (en hier het minst)

Wie in Montfoort een nieuwe woning koopt, moet diep in de buidel tasten voor een bouw- of omgevingsvergunning. Op een huis met een waarde van 170.000 euro moet 8468 euro worden afgetikt. Dat is bijna 3000 euro oftewel 53 procent meer dan vorig jaar. ,,Dat is aan kopers en huiseigenaren niet uit te leggen’’, zegt Cindy Kremer, algemeen directeur van de Vereniging Eigen Huis.

