Gratis parkeren in parkeergarages wéér uitgesteld, en mogelijk betalen alléén winkeliers in centrum mee

met video Charmante zakenman of gewiekste bedrieger? Hoe wij bij toeval ‘meesterop­lich­ter’ Ad op het spoor kwamen

Is de 68-jarige Ad uit Woerden de grootste bedrieger van ons land of is hij zelf slachtoffer van oplichting? Die vraag doemt onvermijdelijk op na uitgebreid onderzoek van het AD. Aanleiding: een ogenschijnlijk gewone overval op een huis in Woerden.

26 juni