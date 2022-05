Groene Hart verenigt zich tegen ‘stapeling van vele en diverse opgaven’ als bodemdaling en waterproblemen

Rijschool­hou­der geeft het ‘goede’ voorbeeld en scheurt met meer dan 100 km/u waar de limiet 50 is

Een rijschoolhouder nam het zaterdagavond zelf niet zo nauw met de verkeersregels. Bij een controle op de N207 in Leimuiden liep hij tegen de lamp toen hij meer dan 100 kilometer per uur reed waar 50 is toegestaan.

