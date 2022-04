Grootste partij van Zuid-Holland: sta tóch tijdelijke woningen voor Oekraïners aan Heimanswetering toe

Alphen had het plan opgevat om woonunits vlakbij de Zaagmolenweg neer te zetten, maar kreeg een onaangename mededeling vanuit het provinciehuis van Zuid-Holland te horen: de provincie wil het niet. De plek zou buiten de afgesproken bebouwingscontour liggen én de provincie vindt het te schadelijk voor aanwezige weidevogels.

Maar die houding is VVD Zuid-Holland in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Zuid-Holland heeft een ‘fair share’ bij te dragen aan de tijdelijke opvang. Bureaucratie en starre regels voor bouwlocaties zijn nu zeer onwenselijk. De tijd dringt, de nood is hoog”, stelt fractievoorzitter Erwin Hoogland in schriftelijke vragen aan het provinciebestuur.

Volgens VVD zijn er in dit gebied helemaal geen weidevogels waargenomen. ,,Dan houd je dus een opvanglocatie voor vluchtelingen tegen omdat ze er misschien zouden zijn. Dat gaat ons echt te ver.”

Clash

De provincie moet nog antwoord geven op de vragen. Burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Gerard van As gaven vorige week nog aan stiekem de hoop te hebben dat Zuid-Holland alsnog zwicht. ,,We zijn nog met de provincie in gesprek”, zei Spies. ,,Misschien veranderen ze nog van mening”, aldus Van As.

Alphen heeft nog wel alternatieven in petto. Dat zijn de Puttelaan in Boskoop, de Dorpsstraat in Koudekerk, bij nieuwbouwwijk Weidelanden en in de Katjespolder bij Hazerswoude-Dorp. Ook heeft de gemeente nog twee plekken in Benthuizen op het oog.

Het is niet voor het eerst dat de gemeente Alphen clasht met de provincie. Alphen wil graag bouwen in de Gnephoek, maar de provincie ziet dat niet zitten. Provinciebestuurder Anne Koning onderstreepte dat deze week nog maar eens.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.