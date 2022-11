Grote brand in rijksmonumentale dakpannenfabriek, dak deels ingestort

In de vroegere dakpannenfabriek Nieuw Werklust in de buurtschap Groenendijk bij Hazerswoude-Rijndijk heeft een zeer grote brand gewoed. De brandweer was met groot materieel aanwezig.

De brandweer kreeg om kwart voor twaalf de melding dat er door onbekende oorzaak brand was uitgebroken. Het vuur woedde voornamelijk in enkele gebouwen die vóór het hoofdgebouw van de fabriek staan. Om het vuur van bovenaf te kunnen bestrijden zette de brandweer een ladderwagen in.

De situatie was in eerste instantie riskant omdat de schoorsteen nabij het hoofdgebouw al jaren scheef staat en er dus instortingsgevaar was. Rond kwart over één was het vuur teruggedrongen tot de binnenzijde van de gebouwen. Wel was het dak deels ingestort.

Om goed te kunnen beoordelen waar nog brandhaarden zaten, verleende het droneteam van de brandweer Haaglanden assistentie. Brandweerwoordvoerder Michiel Molenaar: ,,De fabriek bestaat uit meerdere aan elkaar gebouwde loodsen. Ook is er veel houtbouw toegepast.’’ Dat alles bij elkaar maakte dat de brand lastig was te bestrijden.

Drone

Aan de hand van de inspectie met de drone besloot de brandweer om half drie om de loodsen gecontroleerd te laten uitbranden. Er hoefden geen gebouwen te worden gesloopt. Een half uur later meldde de brandweer dat aan de hand van de dronebeelden de brand onder controle leek te zijn. Twee van de vier tankautospuiten gingen daarom naar de kazerne terug.

Er zijn geen mensen gewond geraakt. De eigenaren die in de villa aan de westkant van de getroffen gebouwen wonen, waren op tijd uit huis. De fabriek zelf staat al jaren leeg. Door de windrichting (vanuit het zuiden) was er geen gevaar voor de naburige woonwijken van de Groenendijk. Wel controleerden de brandweer en de Omgevingsdienst Midden-Holland de rook op gevaarlijke stoffen. Asbest is er niet vrijgekomen, dat was volgens woordvoerder Molenaar recent al verwijderd.

Volledig scherm Een drone wordt in gereedheid gebracht om het terrein waar de brand woedt in kaart te brengen. © 112HM

De Rijndijk werd geruime tijd afgesloten voor het verkeer om de brandweer voldoende ruimte te geven voor haar werkzaamheden en voor het watertransport naar de blusvoertuigen. Brandweerkorpsen uit de regio verlenen assistentie bij het bestrijden van het vuur.

Rijksmonument

Nieuw Werklust aan de Rijndijk is een rijksmonument en staat al jaren te verpauperen. Eind vorige maand werd bekend dat de eigenaar van de vroegere dakpannenfabriek in het voorjaar van 2023 een plan zal presenteren voor een opknapbeurt van het complex aan de oever van de Oude Rijn.

Hoewel het een monument is, zijn bepaalde delen van Nieuw Werklust niet meer te redden. Er werd al een oude schoorsteen ontmanteld, omdat die op instorten stond.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.