Grote brand in schuur Boskoop, rookontwikkeling in omgeving te zien

Een schuur in Boskoop staat in lichterlaaie. De brandweer is vrijdagmiddag met groots materieel uitgerukt naar de Warmoeskade vanwege een uitslaande brand. Er is zoveel rookontwikkeling dat deze in de wijde omgeving is te zien.