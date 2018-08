Grote drukte verwacht bij Alpaca-huwelijk

De alpaca's, die vanmiddag om 16.00 uur in de echt worden verbonden, zijn hevig verliefd op elkaar, laat de kampeerboerderij weten. Het alpacahuwelijk is eigenlijk ook een 'moetje', want Josephine is zwanger van Lodewijk. Een echte ambtenaar van de burgerlijke stand zal het huwelijk voltrekken.

Nadat de eigenares van Boerderijcamping De Straat-Hof vanmorgen drie radio-optredens heeft gegeven en aandacht in de media kreeg voor dit bijzondere huwelijk heeft de politie bij campingeigenaar Petra Kors geïnformeerd naar de verwachte drukte. ,,We hopen dat het niet al te druk wordt’’, laat Kors desgevraagd weten. Wel blijft de eigenaar van de camping de hele dag in contact met de politie. ,,Het is een huwelijk tussen twee dieren, georganiseerd voor de kinderen op de camping, dus het is niet opgezet als groots evenement’’, zegt Petra Kors. Vandaag is Kors nog druk bezig met de kinderen om versieringen te maken om de huwelijksvoltrekking tussen de brutale player Lodewijk en de zwangere en timide Josephine tot een onvergetelijke dag te maken.