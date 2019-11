Grote schrik voor treinmedewerkers: deze mannen doen alsof ze voor de trein springen

Recherche

Samen met de gemeente is de politie bezig deze overlast in Boskoop en soms Alphen aan te pakken. ,,Gaandeweg ontstaat een top 10 van verdachten. We kijken wat de mogelijkheden zijn om stappen tegen deze verdachten te ondernemen. Een van de opties is vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Daarover zijn we in gesprek met de Stichting Barka.‘’ Deze stichting ontfermt zich over Poolse daklozen en stimuleert en ondersteunt hen om naar hun land terug te keren. De in Polen opgerichte stichting is sinds 1996 ook in Nederland actief.