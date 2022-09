Grote uitslaande brand in loods Leimuiden onder controle, geen slachtoffers

De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand voor de waterwinning, zegt een woordvoerster. Korpsen van Kennemerland en Amsterdam zijn ook ter plaatse. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookwolk te zien.

De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat op naastgelegen panden, zoals een woonhuis en kassen. Dat lijkt effect te hebben. Even na 16.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

Weg dicht

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers, meldt de brandweer. De Herenweg tussen Leimuiden en Kudelstaart is voor alle verkeer afgesloten.

Wat de oorzaak van de brand is en welke materialen zich in de loods bevonden is nog onbekend, aldus de brandweerwoordvoerster.