Grote wapenvondst zou verband hebben met moord Peter R. de Vries en liquidatiepoging ‘tattoo killer’

met videoDe grote wapenvondst in Alphen eind maart is volgens het Openbaar Ministerie in verband te brengen met een moordmakelaar en met meerdere pogingen tot liquidaties. Een van die moordpogingen was op 'tattoo killer’ Cor P. in de Dominicaanse Republiek, bleek dinsdag op een strafzitting in Zwolle.

In een schuurtje in de Meidoornstraat vond de politie in maart 22 handvuurwapens, 22 automatische wapens waaronder scherpschutter-geweren en vier antitankwapens (bazooka’s). Sommige wapens waren doorgeladen. Volgens het Openbaar Ministerie is de wapenvondst te linken aan een groep Nederlandse en Poolse verdachten van het plegen van zware geweldsdelicten. In april werden twee Alphenaren van 29 en 44 jaar aangehouden. Dinsdag diende in Zwolle een regiezitting in deze zaak.

Tattookiller

De 22-jarige Jordi van der S., een van nu zeven verdachten in dit omvangrijke onderzoek, wordt door het OM gezien als ‘een soort nieuwe moordmakelaar die een rol speelde bij opdrachten tot het plegen van moorden of pogingen daartoe’, aldus de officier van justitie.

Van der S. is een van twee verdachten van de poging tot moord op Cor P. in de Dominicaanse Republiek op 4 januari. ‘Tattoo killer’ P. stond internationaal gesignaleerd nadat hij uit Nederland gevlucht was. Hij is onder meer veroordeeld voor een mislukte liquidatie in 2009 en zit momenteel weer vast in Nederland.

Foto’s van wapens

Van der S. had foto’s van de wapens op een telefoon staan die in zijn woning zijn gevonden. Dat wil niet zeggen dat hij die foto’s ook heeft genomen, zei zijn raadsvrouw. In een chat zou Van der S. zeer enthousiast hebben gereageerd op die foto’s. ,,Het lijkt wel Call of Duty”, zei hij volgens de officier, verwijzend naar een bekend schietspel. Ook had hij volgens het OM een foto van Cor P. op zijn telefoon. Ook dat klopt niet, zei de raadsvrouw. ,,Dat is een foto van een rapper.”

Moord op Peter R. de Vries

Ook is er een verband met de moord op Peter R. de Vries, suggereerde het OM. Krystian M. is op 4 juli als verdachte in die zaak aangehouden in de woning van Robert M. Krystian M. had toen een wapen op zak, waarvan Robert M. een foto op zijn telefoon had. Het OM put ook uit verklaringen van de getuige met codenaam 5089 uit de zaak rond de aanslag op Peter R. de Vries. De raadsman van Robert M. ziet geen enkele link met die aanslag, zo zei hij.

Het onderzoek is nog in volle gang, meldde het OM. De zaak wordt in november hervat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.