Haags restaurant Thai Signature opent tweede vestiging in Alphen

Sport Alphense Noël van Klaveren went heel langzaam aan leven zonder turnen

17 september Haar debuut in 2013 zal de turnwereld nooit vergeten. Na zilver op het EK kon Noël van Klaveren door blessureleed nooit voldoen aan de hoge verwachtingen na deze bijzondere prestatie. Inmiddels is de Alphense een jaar gestopt en blikt terug op belangrijke momenten in haar sportleven.