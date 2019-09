Haagse Hogeschool praat over vestiging in Alphen

Advocaat voor niks naar Polen voor verhoor over dode in Bodegraven

25 september Een belangrijke getuige in een rechtszaak over een Pool die vorig jaar dood werd aangetroffen in Bodegraven kwam deze week niet opdagen bij het met hem afgesproken verhoor in Polen. De advocaat van de verdachte hoopt dat de inhoudelijke behandeling van de zaak op 21 november toch doorgaat.