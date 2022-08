Handelaren in zand en grind in regio merken gevolgen van lage waterstand, maar luiden noodklok (nog) niet

De Rijn bereikte donderdag de laagste waterstand ooit bij Lobith, dagen ervoor waarschuwden handelaren in zand en grind al voor problemen door de lage waterstand. Die voelt men ook in het Groene Hart.

De noodklok luiden? Dat doen bedrijven in deze regio (nog) niet. Elders in het land is de situatie volgens experts wel zo nijpend dat de bouw bijna stil komt te liggen, omdat bouwmaterialen niet of veel minder (over water) kunnen worden aangevoerd. Vooral zand en grind dat uit Duitsland moet komen, strandt onderweg of komt erg laat.

Westergouwe

Het geluk van meerdere bedrijven in het Groene Hart is dat hun zand via de Noordzee en wateren vanaf Rotterdam deze kant op komt. ,,Negentig procent van wat wij aan zand krijgen, komt via de Noordzee. Ons zand wordt vervolgens gebruikt in nieuwbouwwijken als Westergouwe in Gouda”, vertelt Peter Bos van Bos Zand, Grind en Grond in Moordrecht.

,,Ook wij merken dat we voor die andere tien procent veel meer moeite moeten doen, want in provincies als Gelderland en Limburg staat het rivierwater nu erg laag. Soms zo laag, dat men overgaat op transport via wagens of treinen. Wij doen dat nog niet. Als een schip normaal tweeduizend ton meeneemt, is dat nu duizend. Dat drijft onze kosten flink op. Ik denk wel zo’n tien procent.”

Lava

Willem Pols van Versloot-Van Wingerden (levert funderingsmateriaal voor wegen- en waterbouw) in Alphen meldt een ‘gierend probleem’ met de aanvoer van lava. Dat wordt gebruikt voor potten die kwekers in Boskoop vaak gebruiken bij de teelt. ,,Daar zitten belangrijke afnemers. Het lava komt uit Duitsland en daar heb je nu die lage waterstanden, dus dat merken wij wel. Er komt geen nieuwe lava meer. Dit is dertig tot veertig procent van onze handel.”

Patrick de Laat van Van der Waal (zand en grind) in Alphen kan lastig aan de zandsoort komen die wordt gebruikt bij aanleg van kunstgrasvelden. ,,Maar verder draaien wij vrij moeiteloos door. Schepen zijn erg in trek, dat merk je wel. Gelukkig blijven veel schippers, die nu elders meer kunnen verdienen, loyaal. Zo hoort het ook: in goede en slechte tijden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.