Hangplek voor jongeren vernield door zwaar vuurwerk

Moeder van doodgere­den Kaylee (20) gaat met partij praten over lagere snelheids­li­miet op fatale plek

Nabestaanden van de doodgereden Kaylee Marsé willen met Jan de Groot van lokale partij RijnGouweLokaal (RGL) in gesprek over verlaging van de snelheidslimiet (nu 70 kilometer per uur) op de Oranje Nassausingel.

22 november