Hans’ familie verborg onderduikers en daar is nu een toneelstuk over: ‘Als het was misgegaan, had niemand het overleefd’

Donderdag is de première van In de Willemstraat, het verhaal van een jong echtpaar uit Alphen dat jarenlang Joodse families opving. Als door een wonder wist iedereen de oorlog te overleven. Hans van Gils gaat naar de voorstelling, net als veel andere familieleden. Hij is opgegroeid in de Willemstraat, op nummer 6, met nog drie broers en drie zussen.