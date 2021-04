Hans had juist de weg omhoog teruggevonden, maar toen kwam die brand: ‘Heftig dat het dan zó stopt’

voor 'n prikkie Charlotte heeft een kelder vol doodshoof­den: ‘Skulls, geen schedels’

7 april Ze zijn er in alle kleuren, vormen en maten: de Skulls van Charlotte van Luling uit Bodegraven. ,,Ik zeg ‘skulls’, geen schedels. Want schedels worden al snel eng gevonden”, zegt Charlotte. Er staan in totaal zo’n tachtig varianten in haar kelder die ze nu via Marktplaats op Facebook probeert te verkopen.