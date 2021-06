Hardleerse drankrijder heeft maling aan rijverbod en afgepakt rijbewijs; ‘Wonder dat hij niks raakte’

Wéér snelheids­dui­vels met dik 100 km/u door Leimuiden waar 50 de limiet is

11:11 De politie maakt zich zorgen over de veiligheid van de kruising van de N207 (Alphen-Leimuiden) en de Burgemeester Bakhuizenlaan in Leimuiden. Afgelopen weekend werden daar andermaal automobilisten betrapt die met dik 100 kilometer per uur passeerden. De snelheidslimiet is er 50 kilometer per uur.