Hardleerse overlastgever lapt gebiedsverbod voor winkelcentrum in eerste week twee keer aan zijn laars

Burgemees­ter Rob­bert-Jan (34) is streng als het moet: ‘Wie bewust regels overtreedt, ga ik niet belonen’

In de ruim twee jaar dat hij nu burgemeester is van Nieuwkoop, kreeg Robbert-Jan van Duijn (34) het al flink voor zijn kiezen. Sterfgevallen, kritiek op hoe ‘streng’ hij was tijdens de coronacrisis én inzet van de ME tijdens de oudjaarsnacht in Nieuwveen. ,,Ik ben niet alleen leuk en gezellig.”

