Hatsjoe! Ontsnappen aan hooikoorts gaat je niet lukken. Hoe je deze tijd tóch kunt overleven

‘Nakation’ is de nieuwe vakantie­trend: ‘Arm of rijk, dik of dun, hier maakt het niets uit’

6 juni Vergeet de hippe Ibiza-camper of op de bonnefooi de rugzak ombinden. ‘Nakation’, lijkt een nieuwe vakantietrend. Naked dus, oftewel naaktrecreatie. Dat is in: 2,5 miljoen Nederlanders doen het wel eens. Merken ze daar ook wat van bij Naturistenvereniging De Wilgenborgh in Waverveen? Verslaggever Rosanne Kok nam een kijkje op de open dag.