Heb jij alles goed in de Groene Hart nieuwsquiz?

HOE IS HET NU MET? Eraj ontsnapte ternauwer­nood aan de taliban, zijn familie bleef achter: ‘Ze zijn daar niet veilig’

Het is een jaar geleden dat de Afghaanse Eraj Haidari (33) met hulp van Gouwenaars Harry Veenendaal en Niels Honkoop ternauwernood kon ontsnappen aan de taliban. Nu werkt hij in Londen waar hij met zijn vrouw Sofia (28) en dochter Harir (3) woont. Maar het is geen feest. De angst slaat hem nog geregeld om het hart als hij aan zijn achtergebleven familieleden en vrienden denkt.

1 september