Heel dorp massaal aan de nasi en de loempia om Chinees te redden

UPDATE Storing Máximabrug in Alphen verholpen, meldt gemeente

13:00 Een storingsmonteur blijft nog even in de buurt, maar naar verwachting is het euvel verholpen. Eerder vandaag bleven de slagbomen deels naar beneden staan, terwijl dat niet de bedoeling was. Ook knipperen de lichten onophoudelijk. Voor de veiligheid waren er verkeersregelaars ingezet om het verkeer ter plekke in goede banen te leiden.