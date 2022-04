Heilig huisje gesloopt: Politiek zegt ja tegen hoogbouw in Bodegraven

Geen boze buren of woningbouw: Vegaboerde­rij heeft eíndelijk een plek gevonden

De Vegaboerderij Groene Hart kan echt beginnen. Na een mislukte start aan de Voshol en een tijdelijke noodlocatie in Weideveld in Bodegraven is nu een definitieve plek gevonden in Buitenkerk. Daar kan vegaboer Martijn op twee hectare biologische groenten verbouwen voor de leden van de coöperatie.

