Heineken: brouwerij valt stil als stremming scheepvaart over de Gouwe langer duurt dan een week

Deze initiatie­ven in Kaag en Braassem krijgen duizenden euro’s van jarig fonds

15:11 Fonds Alphen en omstreken - voorheen het VSB-fonds - schenkt 15.000 euro voor de aanleg van een natuurspeeltuin in Leimuiden. Stichting Zinsnede heeft 5000 euro gekregen voor de uitgave van een boek over veteranen in Kaag en Braassem. Eerder bracht de stichting al zo'n boek uit over veteranen in Nieuwkoop.