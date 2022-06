Hekken en extra borden moeten ‘zeecontainertunnel’ onder dichte Julianabrug veiliger maken

Met zo’n hek moet je als fietser of brommerrijder een extra manoeuvre maken om de tunnel door te gaan. ,,De verwachting is dat dit de snelheid remt.”

De tunnel is een corridor met twee zeecontainers en maakt het mogelijk dat fietsers, scooterrijders of voetgangers alsnog onder de Julianabrug door kunnen op de Hooftstraat. Die brug is sinds maandag voor maanden dicht wegens herstelwerkzaamheden. De corridor vlakbij sportschool Bezemer Fitness is sinds vrijdag open, maar al snel kwamen er klachten over de veiligheid ervan. Zo trokken fietsers of brommerrijders zich nauwelijks wat aan van de borden die vragen om af te stappen, wat voor linke situaties zorgde.