Hekken om sloopgebied Rode Dorp na serie brandstichtingen en vernielingen

Om het terrein in het Rode Dorp in Alphen waar binnenkort 62 woningen plat moeten komen volgende week hekken. Dit hebben de gemeente Alphen en corporatie Woonforte afgesproken na een reeks brandjes en vernielingen.

Woensdag komen er al tijdelijk hekken rond het terrein aan de Jan Nieuwenhuizenstraat, Hugo de Grootstraat, Brittenruststraat en Goeman Borgesiusstraat. ,,Dit moet het overlastplegers zo lastig mogelijk maken”, stelt de gemeente. Die roept bewoners van het Rode Dorp en andere getuigen van vandalisme of brandstichting op dit meteen te melden bij de politie. ,,Wij keuren brandstichting uiteraard af. Dit tast de leefbaarheid voor en het veiligheidsgevoel bij bewoners aan”, aldus de gemeente.

Vorige week werd meermaals huisraad dat op straat was neergezet in brand gestoken. Afgelopen weekend waren er meerdere aangestoken vuurtjes, in een schuur en een sloophuis. CDA-raadslid Jeroen van Gool stelde al dat de leegstand in het Rode Dorp ‘geen vrijbrief is om er dan maar huis te houden’. André de Jeu van lokale partij Nieuw Elan opperde reeds om camera’s neer te zetten in het Rode Dorp, zodat daders eerder in beeld komen.

Sensoren

Woonforte had al extra beveiliging geregeld en ook de politie en handhavers van de gemeente doen wat zij kunnen, toch gaat het regelmatig mis in het Rode Dorp. Daar is Woonforte bezig met de sloop en nieuwbouw van in totaal 172 woningen. Dit jaren vergende project bevindt zich in de tweede van drie fasen. In 2025 wil Woonforte klaar zijn.

Er lopen dus (vooral ‘s avonds en s nachts) beveiligers, agenten en andere handhavers in het Rode Dorp. Ook zijn op leegstaande woningen sensoren aangebracht. Betreedt iemand een huis, dan gaat er meteen een signaal naar de beveiligers.

Woonforte meldt dat het terrein waar straks de 62 huizen worden vervangen inmiddels is overgedragen aan bouwer ERA Contour. Die kan dus beginnen met bekijken hoeveel asbest er precies in de woningen zit. Dat asbest moet er eerst uit, voordat de huizen kunnen worden gesloopt. De hoop is dat vandalen zich intussen een beetje koest houden.

