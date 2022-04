Help áltijd íedereen: dat is het motto van deze burgemeester

Laatst stond er bij de balie van het gemeentehuis in Nieuwveen een vrouw die meldde dat haar wasmachine stuk was. Dat was volgens Van Duijn in feite een schreeuw om hulp, omdat er veel meer aan de hand was.

,,Met allerlei regels hebben we onze samenleving voor inwoners soms best ingewikkeld gemaakt, dus dan kan je over zo’n wasmachine niet zeggen: wij gaan daar niet over, gaat u maar weer weg. De kunst is het verhaal achter die wasmachine te zoeken en te zorgen dat deze persoon de juiste hulp krijgt. Zoals wij dat nu met ‘loket één’ hebben ingericht, is volgens mij wel bijzonder.”