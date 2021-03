Henny (71), de taxichauffeur die altijd roze draagt: ‘Dan stonden ze je vuil aan te kijken, prachtig joh’

Ga eropuit en aanschouw deze ode aan kunstschil­der Leo Gestel in de binnenstad van Woerden

11:31 Kunst kijken, niet in een museum of online maar in de buitenlucht. In Woerden kan het. Uitvergrote reproducties van het werk van Woerdens bekendste kunstschilder Leo Gestel hangen door de hele binnenstad. Via een speciale wandelroute ontdek je ze allemaal.