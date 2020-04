Herdenking Ridderhofdrama in coronatijd zonder troostende arm om je heen

Zonder rijbewijs, maar mét alcohol scheurt motorrij­der met 120 km/u over Alkema­delaan

13:52 Een 34-jarige man uit Roelofarendsveen is aangehouden nadat hij met 120 kilometer per uur over de Alkemadelaan scheurde met zijn motor. Na controle bleek de man helemaal niet in bezit van een motorrijbewijs, maar hij had wél teveel alcohol op.