Herdenking van schietdrama Ridderhof: ‘het voelt als een natuurlijk moment om te stoppen’

GOUDEN POLLEPEL In dit restaurant bestel je je eten op een tablet (en het merkwater is er goedkoper dan 12 jaar geleden)

In restaurant Hachi in Alphen vallen de eetstokjes niet bij iedereen in de smaak. Je mag in vijf ronden bestellen. Wij halen met flink doorbijten ronde drie. Digitaal wensen doorgeven gaat bijna helemaal goed. De toetjes brengen weinig verrukking.

