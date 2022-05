Het Groene Hart is straks één van de grootste motorzaken van Europa rijker

,,Met onze motorwinkel waren we al de grootste in de Benelux”, zegt eigenaar Berry Goedhart. ,,Nu mogen we ons rekenen tot een van de grootste in Europa.”

De vorig jaar geopende outletstore aan de Europaweg is verbonden met de showroom waardoor de winkel van 4000 naar 6000 vierkante meter is gegroeid. ,,De kledingwinkel is groter dan ooit. De outletstore blijft. Het is dus geen pop-upstore meer.”

De nieuwste motoren staan uitgestald in de nieuwe megastore. Door de uitbreiding is er extra ruimte gemaakt voor de merken Aprilia, Vespa, Piaggio en Moto-Guzzi. Van het laatst genoemde merk is Goedhart sinds februari dealer. ,,Nieuw is ook onze speciale ruimte voor het afleveren van motoren”, aldus Goedhart.

De opening duurt van woensdag tot en met zondag. Goedhart Motoren verwacht deze dagen zo’n 15.000 bezoekers.

