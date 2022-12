Hidde en Geke rennen ondanks voetblessure en griep duizenden euro’s bij elkaar: ‘Al moe voordat ik begon’

Startpunt voor de halve marathon naar Hiddes stamkroeg De Sportsbar in Ter Aar was het Leids Universitair Medisch Centrum, dat Hidde precies een jaar eerder in een rolstoel had verlaten. Vorig jaar kreeg Hidde acuut leukemie en dankzij een stamceldonatie van Geke kwam hij er weer bovenop. Na een paar zware chemokuren en de stamceldonatie van Geke, was Hidde zo verzwakt, dat hij opnieuw moest leren lopen.

Hidde had geluk; Geke bleek een honderd procent match. Niet iedereen heeft echter het geluk om binnen de familie een donor te vinden. Het geld dat Hidde en Geke bijeen hebben gelopen, is daarom bestemd voor Matchis, dat patiënten zo snel mogelijk aan de best passende donor helpt.

Voetblessure

Geke had een voetblessure en Hidde griep, maar dat weerhield de bikkels er niet van om van start te gaan. ,,Ik was al moe toen ik begon”, bekent Hidde. Een dag na het huzarenstukje ligt hij ziek op bed. ,,Ik ben aan het herstellen. Ik heb zware benen.”

Dat ze het gehaald hebben, is zeker ook te danken aan het feit dat broer Jelle meeliep en er onderweg nog vrienden en vriendinnen aanhaakten. ,,Ook stonden onderweg overal mensen ons aan te moedigen. Collega’s van mij en vrienden en familie.”

Uiteindelijk kwamen ze na iets meer dan twee uur lopen met acht man over de finish in Ter Aar. ,,Er liep ook nog iemand mee die ik in het ziekenhuis heb ontmoet en die ook een stamceldonatie heeft gehad.”



Hidde is voorlopig even klaar met hardlopen, maar de actie loopt nog door. ,,We gaan in januari nog een feestje geven in mijn stamkroeg. Een deel van de opbrengst van de drankjes is ook voor Matchis.”

