Hier zoeken Alphenaren massaal naar op de site van de gemeente

Dat blijkt uit de bezoekerscijfers van de website, waar de VVD om gevraagd had. In 2021 kreeg de gemeentesite een kleine 700.000 bezoekjes. Daarvan werden pagina’s over afval, het ophalen of het wegbrengen daarvan het meest bezocht: 417.000 keer. Op gepaste afstand volgt informatie over de aanvraag van een paspoort, rijbewijs of id-kaart (83.000 bezoeken). Het aantal bezoeken steeg sterk in 2021. Hoe dat komt, weet Alphen niet precies.