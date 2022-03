Hij was minister én viel flauw: dit is Bruno Bruins, de man die in Alphen coalitie moet smeden

Bruins, geboren Arnhemmer maar woonachtig op Scheveningen, heeft al ervaring als (in)formateur. Zo vervulde hij die functie in Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland.



De VVD’er is ook raadslid en wethouder geweest in Den Haag en was een tijd waarnemend burgemeester in Leidschendam-Voorburg. ,,Ik heb mijn roots in de gemeentepolitiek. Het lijkt mij ontzettend leuk om de twaalf fracties te leren kennen. Ik ga gesprekken plannen, goed luisteren, aantekeningen maken”, reageert hij. Hij begint direct.