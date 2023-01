Historisch genootschap vangt bot: voormalig station Gouwsluis geen monument

Tientallen vuurwerk­slacht­of­fers in ziekenhui­zen, man gewond door zwaar vuurwerk

In een aantal ziekenhuizen in de regio was het deze jaarwisseling drukker dan vorig jaar. Er zijn tientallen mensen behandeld aan verwondingen als gevolg van de jaarwisseling. Een man in Gouda raakte gewond door zwaar vuurwerk.

1 januari