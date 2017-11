Historische VOC-kaas op sterven na dood

'Je loopt tot je knieën in de modder in het Argonnepark'

16:07 Ingezaaide wandelpaden, allemaal mooi en aardig, maar het blijft een natte boel in het Argonnepark in Ter Aar. Ellen van der Made woont er vlak tegenover en laat er drie keer per dag haar honden uit. Maar vraag niet hoe.