Hittegolf betekent extra zweten voor ijsmakers Eva en Jurgen

Dringen om een plekje voor de camper in de stallingen: ‘Zo vol hebben we nog niet eerder meegemaakt’

12:00 Wie het wel wat lijkt om een camper te kopen en ‘coronaproof’ te gaan kamperen deze zomer, doet er goed aan om eerst te kijken of hij wel stallingsruimte kan vinden. Het is namelijk dringen om een plekje bij de stallingen. Vooral die in Alphen zat niet eerder zo vol, nu sinds de uitbraak van corona meer campers worden verkocht. Stalling31 in Zevenhuizen zit vol en moet ‘nee’ verkopen.